Если случилось ЧП. Куда звонить барнаульцам в экстренных случаях? Все важные номера телефонов собрали для вас в одной инфографике Впереди долгожданные каникулы, но, как показывает практика, без происшествий и нештатных ситуаций они не обходятся.
Если случилось ЧП. Куда звонить барнаульцам в экстренных случаях? Все важные номера телефонов собрали для вас в одной инфографике Впереди долгожданные каникулы, но, как показывает практика, без происшествий и нештатных ситуаций они не обходятся.
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