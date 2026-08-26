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Расчеты РСЗО «Град» блокируют подходы пехоты ВСУ к Доброполью

Расчеты РСЗО «Град» блокируют подходы пехоты ВСУ к Доброполью

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 61‑й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Центральной группировки войск блокируют попытки пехоты противника подобраться к городу Доброполье в ДНР.

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