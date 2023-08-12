Опс, "шота пошло не так"

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ Господи? А что России нельзя точечно разрушить все памятники стёпке? Не верю. Тут подоляка хвастается ,что в России много украинских представителей спецслужб,диверсантов? И они типа работают. А тут вдруг Германия просит Украину снести их??? Прикол?

валерии темников "Собака лает, а караван идёт"-- пословица. Без обид немецкому депутату! Объясню ей Ваша фракция тоже одна ничего не решит, сколько бы вы не выступали. Ваша фракция это СОБАКА, бундестаг КАРАВАН. А посему -- Эти памятники подпадут под денацификацию Окраины!