В Германии потребовали от Зеленского сноса памятников Бандере на Украине Депутат бундестага Германии от Левой партии Гезине Летч спросила у правительства ФРГ, намерено ли оно поручить послу страны на Украине Мартину Егеру требовать от украинского президента Владимира Зеленского снести на Украине все памятники лидеру украинских националистов Степану Бандере.
Опс, "шота пошло не так"
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Господи? А что России нельзя точечно разрушить все памятники стёпке? Не верю. Тут подоляка хвастается ,что в России много украинских представителей спецслужб,диверсантов? И они типа работают. А тут вдруг Германия просит Украину снести их??? Прикол?
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12 час.
валерии темников
"Собака лает, а караван идёт"-- пословица. Без обид немецкому депутату! Объясню ей Ваша фракция тоже одна ничего не решит, сколько бы вы не выступали. Ваша фракция это СОБАКА, бундестаг КАРАВАН. А посему -- Эти памятники подпадут под денацификацию Окраины!
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12 час.
фарид сабиров
Эти бандеровцы еще в жопе немчуры питарды подожгут и не только
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12 час.
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