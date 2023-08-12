Страна и люди

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Опс, "шота пошло не так"

Опс, "шота пошло не так"

В Германии потребовали от Зеленского сноса памятников Бандере на Украине Депутат бундестага Германии от Левой партии Гезине Летч спросила у правительства ФРГ, намерено ли оно поручить послу страны на Украине Мартину Егеру требовать от украинского президента Владимира Зеленского снести на Украине все памятники лидеру украинских националистов Степану Бандере.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Господи? А что России нельзя точечно разрушить все памятники стёпке? Не верю. Тут подоляка хвастается ,что в России много украинских представителей спецслужб,диверсантов? И они типа работают. А тут вдруг Германия просит Украину снести их??? Прикол?
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12 час.
валерии темников
&quot;Собака лает, а караван идёт&quot;-- пословица. Без обид немецкому депутату!  Объясню ей  Ваша фракция  тоже одна ничего не решит, сколько бы вы не выступали.   Ваша фракция это  СОБАКА,  бундестаг КАРАВАН. А посему -- Эти памятники подпадут под денацификацию  Окраины!
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12 час.
фарид сабиров
Эти бандеровцы еще в жопе немчуры питарды подожгут и не только
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12 час.

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