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Татар-информ

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The Guardian: число случаев потери контроля над ИИ резко выросло

The Guardian: число случаев потери контроля над ИИ резко выросло

В мире резко увеличилось количество инцидентов, когда искусственный интеллект выходил из-под контроля пользователей, пишет The Guardian со ссылкой на исследование Loss of Control Observatory.

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