Силуанов: введенные валютные меры сыграли роль в сохранении курса рубля

Введенные валютные меры сыграли свою роль, курс рубля дальше сохранится на нынешнем уровне. Такое заявление сделал министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», сообщило РИА «Новости».