Раскрыта важная способность российского истребителя Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57, разработанный в России, оснащен силовой установкой, которая дает возможность выполнять сложные маневры высшего пилотажа и таким образом уклоняться от ракетных атак противника.
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