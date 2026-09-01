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Раскрыта важная способность российского истребителя Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57, разработанный в России, оснащен силовой установкой, которая дает возможность выполнять сложные маневры высшего пилотажа и таким образом уклоняться от ракетных атак противника.

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