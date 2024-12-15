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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михеев забил «Айлендерс». У форварда «Чикаго» 3+4 в 29 матчах сезона НХЛ

Нападающий «Чикаго» отличился на 9-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ. Ассистентами выступили Нолан Аллан и Теуво Терявяйнен.

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