Генерал Кириллов: попыток атак на ЗАЭС стало заметно меньше, видны только БПЛА

Число попыток атак на Запорожскую АЭС в городе Энергодар заметно снизилось. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в интервью газете "Красная звезда".