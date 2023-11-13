Генерал Кириллов: попыток атак на ЗАЭС стало заметно меньше, видны только БПЛА

Число попыток атак на Запорожскую АЭС в городе Энергодар заметно снизилось. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в интервью газете "Красная звезда".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии