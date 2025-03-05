Абхазия получит дополнительные объемы электроэнергии из России

Россия предоставит Абхазии дополнительный переток электроэнергии, это позволит республике не вводить веерные отключения до начала весенних паводков, которые способствуют наполнению водохранилища на ИнгурГЭС.
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