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Царьград

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Владельцев квартир ждут три новых правила с 1 октября: К чему готовиться

Владельцев квартир ждут три новых правила с 1 октября: К чему готовиться

Всех, кто проживает в квартирах, с 1 октября ждут три новых правила, утверждает источник. К чему конкретно готовиться, уже известно.

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