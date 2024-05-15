Старшая дочь актрисы Климовой не пошла по стопам мамы

Актриса Екатерина Климова является матерью четверых детей. Все они рождены от трех разных отцов. Ее старшая дочь Елизавета уже достигла 22-летнего возраста, но решила не идти по стопам своей известной матери и выбрала для себя другую профессиональную стезю.