Старшая дочь актрисы Климовой не пошла по стопам мамы

Актриса Екатерина Климова является матерью четверых детей. Все они рождены от трех разных отцов. Ее старшая дочь Елизавета уже достигла 22-летнего возраста, но решила не идти по стопам своей известной матери и выбрала для себя другую профессиональную стезю.
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