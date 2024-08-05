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Российские автотуристы раскритиковали новый путеводитель по РФ

Российские автотуристы раскритиковали новый путеводитель по РФ

Российские автотуристы ознакомились с первыми 50 рекомендованными маршрутами для путешествий по 47 регионам России, представленными через новый интерактивный сайт-конструктор, именуемый «национальным каталогом».

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