Российские автотуристы раскритиковали новый путеводитель по РФ

Российские автотуристы ознакомились с первыми 50 рекомендованными маршрутами для путешествий по 47 регионам России, представленными через новый интерактивный сайт-конструктор, именуемый «национальным каталогом».
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