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Царьград

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18-летняя девушка пожертвовала собой, чтобы спасти мать от страшной смерти

18-летняя девушка пожертвовала собой, чтобы спасти мать от страшной смерти

Начало марта в Чувашии омрачила страшная трагедия. Настигла она 18-летнюю Надю. Девушка смогла уберечь свою мать от гибели в огне ценой собственной жизни.

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