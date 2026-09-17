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Татар-информ

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В Австралии полиция начала платить водителям за трезвость за рулем

В Австралии полиция начала платить водителям за трезвость за рулем

Фото: © WA Police В городе Манджимупе, расположенном на юге штата Западная Австралия, полицейские начали платить водителям, у которых тест на алкоголь показал отрицательный результат, по 20 австралийских долларов (около 14 американских долларов).

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