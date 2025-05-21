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Россиянам объяснили, что присутствие червяков в клубнике не всегда является плохим знаком

Россиянам объяснили, что присутствие червяков в клубнике не всегда является плохим знаком

Фермер, агроном Вячеслав Хондырев в беседе с Life.ru заявил, что, с одной стороны, присутствие червяков в клубнике – это нехорошо и это грязь, однако их наличие на самом деле свидетельствует о том, что ягода не ядовита и не была обработана огромным количеством химии.

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