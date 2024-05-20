В Германии заявили, что еще 7 стран будут поставлять Украине ракеты

БЕРЛИН, 20 мая, ФедералПресс. Соединенные Штаты, Британия, Франция, Испания, Бельгия, Румыния и Литва отправят на Украину технику и ракеты в рамках инициативы ФРГ по укреплению украинской системы противовоздушной обороны.
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