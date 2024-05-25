Самые яркие наряды звезд на благотворительном гала-вечере amfAR Gala 2024 в Каннах

Хотя каждая красная дорожка на Каннском кинофестивале всегда радует публику звездами в великолепных платьях, ни для кого не секрет, что на красной дорожке amfAR Cannes Gala звезды действительно делают все возможное, чтобы их заметили.
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