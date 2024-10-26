Какую роль индийские гастарбайтеры играют в жизни стран Персидского залива

Под открытым небом, где воздух нагревается до 50 градусов Цельсия, в государствах, чьи столицы стали воплощением фантастических образов будущего, трудятся миллионы индийских рабочих, покинувших родину в поисках лучшей жизни.
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