Царьград

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Все могут вернуться, но… Путин о том, кому из уехавших деятелей культуры лучше остаться за границей

Все могут вернуться, но… Путин о том, кому из уехавших деятелей культуры лучше остаться за границей

Все могут вернуться, но… Владимир Путин рассказал о том, кому из уехавших деятелей культуры лучше остаться за границей.

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Комментарии
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ИР
Игорь Рябин
А нах они нужны?
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21 час.
Tyman Ros
Кто им тут будет обеспечивать безопасность? Они как представляют возвращение? После года боевых действий страна изменилась и продолжает меняться. Их постперестроечного пространства уже нет. Много людей испытывает к ним огромную неприязнь. Им некуда возвращаться. Часть знакомых отвернутся навсегда, часть будет общаться деюурно. Выступать им нельзя , потому что народ может плохо среагировать. Ненужные, мерзкие России. Так же они могут быть опасны , т.к. работают на запад.
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15 час.

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