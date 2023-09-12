Все могут вернуться, но… Путин о том, кому из уехавших деятелей культуры лучше остаться за границей

Tyman Ros

Кто им тут будет обеспечивать безопасность? Они как представляют возвращение? После года боевых действий страна изменилась и продолжает меняться. Их постперестроечного пространства уже нет. Много людей испытывает к ним огромную неприязнь. Им некуда возвращаться. Часть знакомых отвернутся навсегда, часть будет общаться деюурно. Выступать им нельзя , потому что народ может плохо среагировать. Ненужные, мерзкие России. Так же они могут быть опасны , т.к. работают на запад.