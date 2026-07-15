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ИА Регнум

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Британия обвинила военных Ирана в причастности к нападениям в Европе

Британия обвинила военных Ирана в причастности к нападениям в Европе

Великобритания обвинила силы «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) в причастности к нападениям в Европе, в связи с чем в британский МИД был вызван временный поверенный в делах Ирана Али Насимфар.

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