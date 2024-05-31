15 странных находок, которые даже гугл не смог объяснить, а люди нашли разгадку

Когда даже гугл не дает тебе быстрый ответ на то, что тебя интересует, можно даже впасть в панику. Ведь где тогда искать ответ? А что если речь идет о непонятной и даже странной и подозрительной штуковине, которую ты нашел у себя дома? Иногда время поджимает, и на помощь искусственному интеллекту приходят живые люди, пусть и в интернете.