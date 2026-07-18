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Итальянские военные выдвинули требования правительству

Итальянские военные выдвинули требования правительству

В Риме военные и сотрудники служб безопасности Италии устроили шествие. Они потребовали повышения зарплат и пенсий, заключения более выгодного коллективного договора, а также усиления социальной поддержки семей военнослужащих.

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