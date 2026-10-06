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Царьград

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Арбитраж признал банкротом ДЕЗ Калининского района Челябинска

Арбитраж признал банкротом ДЕЗ Калининского района Челябинска

Арбитражный суд Челябинской области признал ООО «Дирекция единого заказчика Калининского района» банкротом, задолженность компании перед кредиторами составляет 40,4 млн рублей.

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