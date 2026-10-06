Арбитраж признал банкротом ДЕЗ Калининского района Челябинска

Арбитражный суд Челябинской области признал ООО «Дирекция единого заказчика Калининского района» банкротом, задолженность компании перед кредиторами составляет 40,4 млн рублей.
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