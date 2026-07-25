Печки, лавочки, чудики и мятежники: что нужно знать о Василии Шукшине

Шукшиновед Дмитрий Марьин — о том, чем интересна «деревенская проза» сегодня, какой новый язык и новый жанр придумал Шукшин, почему относился к Степану Разину как к своему отцу и за что его полюбили на Западе.
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