Квартирный вопрос: о молодых покупателях и зрелых рантье

Аналитики группы «Самолет» составили групповой портрет покупателей новостроек до 25 лет, а специалисты компании «ИНКОМ-Недвижимость» — московских арендодателей жилья эконом- и комфорт-классаПокупатели новостройки — кого вы первым делом представляете, услышав это словосочетание? Скорее всего, счастливо улыбающуюся семейную пару с одним или двумя детьми, где-то на заднем плане — бабушка с дедушкой, тоже улыбающиеся и обязательно на велосипедах (ЗОЖ рулит), в высокобюджетных сегментах это еще может быть щеголеватый миллениал под руку с подругой (почему-то кажется, что именно с подругой, а не женой), всем своим видом демонстрирующий финансовый и социальный оптимизм.