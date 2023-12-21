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"Севмаш" в ближайшие годы передаст в состав ВМФ три ракетоносца "Борей-А"

"Севмаш" в ближайшие годы передаст в состав ВМФ три ракетоносца "Борей-А"

Генеральный директор Северного машиностроительного предприятия ("Севмаш") Михаил Будниченко заявил, что в ближайшие годы в состав военно-морского флота России войдут три атомные ракетные подводные лодки класса "Борей-А".

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