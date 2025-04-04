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Чего добивается Трампа, развязывая мировую торговую войну

Чего добивается Трампа, развязывая мировую торговую войну

Сказать, что объявленный накануне лично президентом США ввод торговых пошлин различных степеней жесткости против едва ли не всех государств мира (включая крошечные островки с населением из одних пингвинов) стал темой мировых новостей №1 на долгое время, значило бы не сказать ничего.

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