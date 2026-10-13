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Пронедра

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Новые микроканалы улучшили охлаждение чипов диэлектрической жидкостью

Новые микроканалы улучшили охлаждение чипов диэлектрической жидкостью

Исследователи Пекинского университета разработали микроканальную систему охлаждения чипов с диэлектрической жидкостью.

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