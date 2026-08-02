ИИ пожирает книги и хоронит интеллигенцию

АЛ Александр Ляхов Автор несет ахинею. Книги уничтожает капитализм. Ему не нужно образованное население. Сейчас настоящие книги стоят в бесплатных киосках для литературы. В Бук магазинах цены на старые книги предельно низкие. Люди не читают. Учебная студенческая литература, научные книги новые продаются по завышенным недоступным ценам. Интернет закрывается, за любое прочтение плати. Например, мне нужно посмотреть, три странички в книге, мне предлагают купить всю книгу!!! Особенно большой погром был в 90 годы уничтожены тысячи библиотек, обрезаны библиотечные фонды до минимума.

Алекс Сэм Да давно уже заметно , что идёт отупление населения- старые книжки уже все прочитаны, новых интересных сюжетов нет, а начинаешь читать какое нибудь новое произведение и понимаешь автор кусок взял из одной книги, середину потырил из второй ну а окончание сплагиатил из третей. Про ТВ вообще говорить нечего так как там сплошные ток-шоу, фильмы с хорошей графикой, но абсолютно неинтересные думающему человеку. Сериалы - это вообще...