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Ямальцы отправили семь тонн пластика на переработку в Екатеринбург

Ямальцы отправили семь тонн пластика на переработку в Екатеринбург

Ямальцы направили 7,1 тонны ПЭТ-бутылок в Екатеринбург на переработку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ЯНАО.

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