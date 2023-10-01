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В США резко подорожал бензин на фоне запрета России на экспорт топлива

В США резко подорожал бензин на фоне запрета России на экспорт топлива

В Соединённых Штатах на фоне масштабного сокращения добычи Россией и Саудовской Аравией и запрета Москвой на экспорт топлива значительно выросла стоимость бензина значительно выросла, сообщает 1 октября «РИА Новости».

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