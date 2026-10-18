Следить за ключевыми моментами встречи можно в матчно-центре «СЭ». Прямую трансляцию события будут вести телеканал «КХЛ ТВ», официальный сайт КХЛ и платформа «Кинопоиск» по платной подписке.
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