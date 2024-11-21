Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района получит новые помещения в Парголово

Здесь будут функционировать различные отделения Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял решение о приобретении городом нежилого помещения в посёлке Парголово, на Тихоокеанской улице, дом 1, корпус 2, строение 1, помещение 108Н.
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