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Всплыли недочеты проекта: почему на месяц перенесли сдачу нового сквера в Уссурийске

Всплыли недочеты проекта: почему на месяц перенесли сдачу нового сквера в Уссурийске

В Уссурийске на улице Октябрьской, 189, пустырь превращают в благоустроенный сквер. По плану сдать объект должны были 20 августа.

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