Вероятность того, что Третья мировая война действительно начнется очень высока. Украинцы, едва ли не единственные, кто заинтересован, чтобы Третья мировая война началась как можно быстрее, «поскольку нам хуже уже не будет».
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