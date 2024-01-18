Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Украинские националисты уповают на начало Третьей мировой войны

Украинские националисты уповают на начало Третьей мировой войны

Вероятность того, что Третья мировая война действительно начнется очень высока. Украинцы, едва ли не единственные, кто заинтересован, чтобы Третья мировая война началась как можно быстрее, «поскольку нам хуже уже не будет».

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