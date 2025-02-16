Деятельность советников по воспитанию и взаимодействию с молодежными НКО обсудят на планерке в администрации Петрозаводска

Трансляция мероприятия будет доступна в интернете. 17 февраля в администрации Петрозаводска состоится открытое планерное совещание, на котором обсудят деятельность советников по воспитанию и взаимодействию с молодежными некоммерческими организациями.
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