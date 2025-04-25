Киевский режим может пойти на террористические акты с использованием биопатогенов. Об этом рассказал в пятницу, 25 апреля, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
Шойгу: Киев может пойти на теракты с использованием биопатогенов
Комментарии
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Татьяна Х
Нужно вернуть смертную казнь за такие преступления. Может тогда будут думать, прежде чем идти на поводу преступников.
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15 час.
Андрей Тихонов
Этот вангователь уже давно должен гадать на тюремной баланде
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13 час.
Владимир Елкин
Нужно возобновление в России смертной казни! А пока вся эта арестованная сволота проживает деньги российских налогоплательщиков!
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12 час.
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