Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Шойгу: Киев может пойти на теракты с использованием биопатогенов

Шойгу: Киев может пойти на теракты с использованием биопатогенов

Киевский режим может пойти на террористические акты с использованием биопатогенов. Об этом рассказал в пятницу, 25 апреля, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

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Комментарии
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Татьяна Х
Нужно вернуть смертную казнь за такие преступления. Может тогда будут думать, прежде чем идти на поводу преступников.
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15 час.
Андрей Тихонов
Этот вангователь уже давно должен гадать на тюремной баланде
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13 час.
Владимир Елкин
Нужно возобновление в России смертной казни! А пока вся эта арестованная сволота проживает деньги российских налогоплательщиков!
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12 час.
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