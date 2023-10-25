Социальная магия

Это комплекс ритуальной деятельности конкретных групп людей, которые своими мыслями и действиями формируют привычное поведение широкого круга лиц, определяя поведения общества в целом (сегодня всё чаще для этих целей используются СМИ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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