Чем запомнятся роковые периоды ретроградного Меркурия в 2024 году, как они на нас повлияют Алёна ЮрьеваМеркурий, планета разума и общения, занимает центральное место в астрологических прогнозах на 2024 год.
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