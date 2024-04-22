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Китай

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Заявления США об "избыточных производственных мощностях" Китая призваны сдержать китайскую промышленность и оказать на нее давление -- МИД КНР

Пекин, 19 апреля /Синьхуа/ -- Американская теория "избыточных производственных мощностей" Китая направлена на то, чтобы нанести удар по китайской промышленности, что является еще одним примером экономического принуждения и буллинга со стороны США.

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