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ВЕСТИ КРЫМ

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На Солнце произошла сильная вспышка уровня М7.0

На Солнце произошла сильная вспышка уровня М7.0

Ваш браузер не поддерживает видео. «Судя по всему, как минимум край плазменного облака бьёт по Земле, хотя фронт, возможно, всё же пройдёт ниже планеты», — сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

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