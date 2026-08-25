На Солнце произошла сильная вспышка уровня М7.0

Ваш браузер не поддерживает видео. «Судя по всему, как минимум край плазменного облака бьёт по Земле, хотя фронт, возможно, всё же пройдёт ниже планеты», — сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
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