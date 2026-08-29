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Царьград

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Моравецкий посетит Украину для участия в акциях памяти жертв УПА

Моравецкий посетит Украину для участия в акциях памяти жертв УПА

Бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий и его партия "Развитие плюс" посетят Украину 30 августа для участия в мероприятиях памяти жертв УПА* в Волынской области, что продолжает осложнять отношения Варшавы и Киева.

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