На каждый «стелс»-самолёт по два аппарата: США начали испытания беспилотных истребителей YFQ-42A и YFQ-44A

Анимационное изображение БПЛА YFQ-42A (на переднем фоне) и YFQ-44AПентагон официально запустил процесс испытаний беспилотных истребителей, создаваемых в рамках программы CCA («совместный боевой самолёт») для повышения боевых возможностей F-22 и F-35.
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