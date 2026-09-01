В дрэге свели четыре культовых детских ретроспорткара

Необычный дрэговый заезд устроили авторы Youtube-канала Carwow. Они свели в нём масштабные копии четырёх культовых спорткаров середины прошлого века: Porsche Speedster, Ferrari 250 GT, Jaguar E-Type и Mercedes-Benz 300SL.
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