Доброе слово России и восьмой "стратег" проекта "Борей"

© Sputnik / Кирилл Зыков 2 дня назад 1,4K прочитали С ростом линейки новейших подводных ракетоносцев проекта "Борей" российский проект многополярного мира становится все более убедительным и безальтернативным.
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