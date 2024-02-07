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Доброе слово России и восьмой "стратег" проекта "Борей"

Доброе слово России и восьмой "стратег" проекта "Борей"

© Sputnik / Кирилл Зыков 2 дня назад 1,4K прочитали С ростом линейки новейших подводных ракетоносцев проекта "Борей" российский проект многополярного мира становится все более убедительным и безальтернативным.

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