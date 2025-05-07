Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 118 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Будовля
    Таких "чиновников" в тюрьму, а их квартиры настоящим нуждающимся.В Костроме зажито...
  • Ирина Александровна
    правильно сказаноВ Венесуэле поста...
  • Евгений Мурыгин
    Почему, по законам военного времени, в РФ не введена смертная казнь, или власть больше жалеет террористов, чем населе...Удар по России пе...

Два императора. Или...?

Два императора. Или...?

ОЛЕГ  ЛАВРОВ Доброе утро, Империя. Итак, товарищ Си едет в Москву, причем на четыре дня - следовательно, речь идет не столько о праздновании Дня Победы, сколько о стратегически важных для России и Китая переговорах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх