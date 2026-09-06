New Images Reveal China's Stealth Drone At Secretive "Area 51" Base Aviation researcher Andreas Rupprecht posted footage on LinkedIn that appears to show China’s next-generation high-altitude intelligence, surveillance and reconnaissance drone, an aircraft he estimates is “comparable in size to the US Air Force’s B-21 Raider.
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