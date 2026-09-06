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Zero Hedge

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New Images Reveal China's Stealth Drone At Secretive "Area 51" Base

New Images Reveal China's Stealth Drone At Secretive "Area 51" Base

New Images Reveal China's Stealth Drone At Secretive "Area 51" Base Aviation researcher Andreas Rupprecht posted footage on LinkedIn that appears to show China’s next-generation high-altitude intelligence, surveillance and reconnaissance drone, an aircraft he estimates is “comparable in size to the US Air Force’s B-21 Raider.

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