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Правительство утвердило стратегию развития Дальнего Востока до 2030 года

Правительство утвердило стратегию развития Дальнего Востока до 2030 года

Программа предусматривает обеспечение россиян современным жильем Кабинет министров РФ утвердил Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

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