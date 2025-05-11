В Госдуме призвали активизировать проверки газового оборудования в домах

Воскресенье, 11 мая. «Крым 24».Несоблюдение требований безопасности, прописанных вВ документах, приводит кВ трагическим последствиям, поэтому необходимо активизировать процесс проверок газового оборудования вВ жилых домах.
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