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А вот неча

А вот неча

Прокуратурой города Москвы утверждено (https://t.me/extremizmunet/2589) обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Усмана Баратова, обвиняемого по п.

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Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Бл.... одни нерусские, доиграемся
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2 час.
Людмила Абрамова
гнать всех из России нужно...хорошего от них нечего ждать
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1 час.
Silver Kont
Всем черножопым при задержании отбивать яйца и калечить максимально, тогда будут бояться.....
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1 час.

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